التفتيش القضائي وضع يده على ملف انفجار المرفأ

تكشف مصادر موثوقة ل"الديار" بان التفتيش القضائي وضع يده على كل ما حصل بملف انفجار المرفا بقرار من مجلس القضاء الاعلى ، مشيرة الى ان مجلس القضاء بدأ بالقاضي حبيب مزهر باعتبار ان القرار الاخير الذي تم اتخاذه بالملف كان من قبل مزهر نفسه، الا ان المصادر تؤكد ان القاضي مزهر قرر الامتناع عن المثول امام التفتيش القضائي ما لم يمثل الاخرون...وقد يكون المقصود بهذا الكلام ان مزهر لن يمثل قبل مثول البيطار.هذه المعطيات عن وضع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي يده على الملف، علقت عليها مصادر بارزة في النيابة العامة التمييزية عبر الديار بالقول: لا علم لنا باحالة مجلس القضاء الاعلى ما يحصل بملف المرفأ للتفتيش القضائي قبل ان تستدرك لتقول: على كل حال التفتيش القضائي تجليطة « ولا صلاحيات لديه ... ومش طالع من امرو شي وهو اساسا منقسم في ما بينه!»