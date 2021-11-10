المعلوف: عون منزعج من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء

أشار عضو تكتل لبنان القوي، النائب إدغار معلوف عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ لا حل بعد لمسألة انعقاد جلسات مجلس الوزراء رغم جهود الرئيس ميقاتي في هذا الصدد، ناقلاً عن رئيس الجمهورية انزعاجه من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد انتظار عدة أشهر لتشكيل الحكومة، قائلاً: "كان الرئيس ميشال عون يريد أن تكون هذه الحكومة حكومة عمل وإنتاج وليست معطّلة، خاصة في المواضيع الحياتية فهي أكثر من ضرورية، لكنها مع الأسف تواجه الأزمة تلو الأزمة، فكيف يمكن حل هذه المسائل من دون مجلس وزراء"، منتقداً ربط موضوع القضاء بالسلطة التنفيذية، فعندما تتدخل الحكومة بعمل القضاء فذلك يسيء للحكومة وللقضاء.

وفي موضوع الأزمة الدبلوماسية، دعا معلوف جامعة الدول العربية إلى وضع خارطة طريق وتصوّر معيّن لحل هذه الأزمة التي يجب ألّا تطول من جهة بما يتعلق بسيادة البلد، ومن جهة ثانية إذا ثبت أن هناك تدخلات من جهات معيّنة بالشؤون الداخلية للدول العربية فيجب إيقافها على الفور.