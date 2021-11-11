لبنان

بالصور... حادث سير مروع بين 3 سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية

Lebanon 24
11-11-2021 | 00:03
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أفادت "غرفة التحكم المروري" عن تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية، والاضرار مادية. 
 
وحصل لبنان 24 على صور الحادث المروع: 
 
 
 
 
 
 
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