"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)

اندلع سجال حادّ مساء أمس الأربعاء خلال بث حلقة برنامج "فوضى" على قناة "الجديد" بين الإعلامي جو معلوف ورئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة على خلفية ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم للتهديد بقطع كهرباء الاشتراك.
واعتبر سعادة ان المقدم غير موضوعي وانسحب من الحلقة، وقال لمعلوف: "انت أزعر وبدل ما طالب بحقوق الناس روح حاسب سلطتك".
مواجهة مباشرة على الهواء بين #جو_معلوف ورئيس تجمع أصحاب المولدات عبده شحادة .. " روح حاسب سلطتك!"#فوضى@joemaalouftv @FawdaTheShow pic.twitter.com/jcbFnyhlLa
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) November 10, 2021
مواجهة مباشرة على الهواء بين #جو_معلوف ورئيس تجمع أصحاب المولدات عبده شحادة .. " روح حاسب سلطتك!"#فوضى@joemaalouftv @FawdaTheShow pic.twitter.com/jcbFnyhlLa
من جتهه، اتهم معلوف أصحاب الموتورات بأنهم حصلوا على ملايين الدولارات من الناس وبأنهم يشكلون مافيا.