لبنان

"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2021 | 00:05
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اندلع سجال حادّ مساء أمس الأربعاء خلال بث حلقة برنامج "فوضى" على قناة "الجديد" بين الإعلامي جو معلوف ورئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة على خلفية ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم للتهديد بقطع كهرباء الاشتراك.

 

واعتبر سعادة ان المقدم غير موضوعي وانسحب من الحلقة، وقال لمعلوف: "انت أزعر وبدل ما طالب بحقوق الناس روح حاسب سلطتك".

 


 
 

من جتهه، اتهم معلوف أصحاب الموتورات بأنهم حصلوا على ملايين الدولارات من الناس وبأنهم يشكلون مافيا.

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