لبنان

مجهولان على متن دراجة نارية يسلبان مواطناً في طرابلس

Lebanon 24
11-11-2021 | 00:34
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اقدم مجهولان على متن دراجة نارية بسلب المواطن "ز.ح" محفظته وهاتفه الخليوي ليل امس اثناء مروره بالقرب من سنترال الميناء - طرابلس تحت الجسر ليفرا بعدها الى جهه مجهولة، وفق مندوبة لبنان 24.
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