مجهولان على متن دراجة نارية يسلبان مواطناً في طرابلس

اقدم مجهولان على متن دراجة نارية بسلب المواطن "ز.ح" محفظته وهاتفه الخليوي ليل امس اثناء مروره بالقرب من سنترال الميناء - طرابلس تحت الجسر ليفرا بعدها الى جهه مجهولة، وفق مندوبة لبنان 24.