لا أزمة بنزين.. ماذا عن المازوت؟

طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، الى عدم وجود أزمة بنزين، مؤكداً أن المادة متوفرة في الأسواق.ولفت لصوت لبنان 100.3-100.5 الى أن نسبة لـ 10% طلبها مصرف لبنان من الشركات المستوردة وليس من المحطات، مشيراً الى إجتماع سيعقد اليوم مع وزيرالطاقة والشركات لبحث الموضوع.وشدد على وجوب ألا تبقى الجعالة على حالها.البراكس أكد أيضاً أن المازوت موجود لكن الإشكالية تكمن في طريقة توزيعه على المحطات وفي إحتسابه على سعر 19 ألف ليرة بدلاً من سعر السوق.