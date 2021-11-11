اطلاق "صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل" من السراي الحكومي اليوم

يرعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي ، حفل اطلاق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل"(B5 ) الذي سيقدم مُنحاً إلى نحو 4300 مؤسسة للاعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.

الصندوق الممول بموجب هبات من البنك الدولي وعدة دول مدته خمسة أعوام، يهدف ايضا الى الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.

ووفق احصاء اجراه البنك الدولي " فقد تسبَّب الانفجار بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات حوالي 10 آلاف مؤسسة أعمال مملوكة ملكية خاصة تقع ضمن 5 كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثَّر الانفجار تأثيراً كبيراً على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدَّى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس".

ويقول ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "ان الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان سيزود اللبنانيين بمساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام."

ويشير البنك الدولي "الى ان الصندوق يعطي أولوية لثلاثة محاور رئيسية:

1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛

2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛

و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وسيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. وسيحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد احتياجاً.