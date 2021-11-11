حوادث سير وزحمة.. تجنبوا هذه الطرقات!

تسجل زحمة سير خانقة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل، و من انطلياس باتجاه نهر الموت.

كما تسجل حركة مرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، من خلدة باتجاه انفاق المطار.

وتسجل زحمة سير خانقة على جسر الدكوانة باتجاه الاشرفية، نتيجة حادث سير بين 3 سيارات اقتصرت أضراره على الماديات.

وأدى تصادم بين سيارتين على اوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر الصولديني الى حركة مرور كثيفة في المحلة، من دون وقوع اصابات.

وكان حادث تصادم قد حصل ما بين 3 سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية، واقتصرت الاضرار على الماديات، كما أعلنت غرفة التحكم المروري، عن تسجيل حادثين في الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما أدى الى سقوط قتيل و 3 جرحى.