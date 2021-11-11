بدء العملية الإنتخابية لنقابة عمال قاديشا (صور)

بدأت العملية الإنتخابية لنقابة عمال قاديشا بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد، الذي قال أن "على الجميع في كل النقابات وفي كل الأمكنة بلبنان وبالعالم أن يدركوا حقيقة ثابتة"، مضيفاُ أن كل إنتخابات ستصبح في نهاية النهار من الماضي وسيكون استحقاق العمل هو الحاضر والمستقبل.