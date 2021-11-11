لبنان

إتصالات مكوكية لسعيد والنتيجة "مكانك راوح"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2021 | 02:45
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يعمل النائب السابق فارس سعيد بشكل جدي على خط الانتخابات النيابية في دائرة جبيل كسروان، ويسعى الى اعداد العدة لخوض معركة متكافئة مع القوى السياسية في الدائرة.

وتفيد المعلومات" ان سعيد يتواصل مع عدد من القوى السياسية المتناقضة اضافة الى شخصيات بارزة من اجل تشكيل لائحة  متنوعة قادرة على الاستقطاب، لكن اي اتفاق لم يحسم بعد".

ووفق المعلومات" فان سعيد  اعرب امام بعض المقربين منه انه في حال لم يستطع تشكيل لائحة قادرة على المنافسة فهو لن يترشح للانتخابات".

كما اعرب سعيد عن اسفه "لعدم نجاح المساعي  لجمع المعارضين لحزب الله من مختلف الطوائف، بما يشبه 14 آذار جديدة".

وقال "انه كان يسعى  لتحقيق هذا الامر، لكن نجاح هذه المهمّة في هذه الظروف ليس مضموناً، ولم يبد الكثير من المعنيين حماسة لهذا الطرح".

المصدر: لبنان 24

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