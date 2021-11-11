لبنان

سفير متخوّف من تكرار حلقة القرارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2021 | 03:15
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قال سفير معني "انه بعد قرار دولة الكويت بوقف إصدار كافة أنواع التأشيرات للبنانيين أو التشدد في منح التأشيرات، لا يمكن السكوت على مماطلة وزير الاعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره وعقله من أجل المصلحة الوطنية، كما دعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وتخوف السفير" من أن تسير دول خليجية أخرى في الاتجاه نفسه، ما سينعكس حتماً على المواطنين اللبنانيين الذين يسعون بشتى الطرق الى ايجاد فرص عمل في الخارج وتحديدا في دول الخليج".
المصدر: لبنان 24

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