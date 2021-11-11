"لبنان اصبح في المستوى الثالث"... وعراجي يحذر !

مع ارتفاع عداد إصابات كورونا في اليومين الماضيين، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أن تفشي الوباء بلغ المستوى الثالث بعدما كان في المستوى الأوّل وهو أمر مقلق لكن لا يدعو للهلع حتى الآن، داعيا الناس الى الحصول على اللقاح خصوصا أن معظم أقسام كورونا أُقفل في المستشفيات بعد تراجع عدد الإصابات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المرهقة للقطاع الاستشفائي.وفي حديث الى صوت كل لبنان، أعلن عراجي ان معظم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية باتت موجودة في مركز الكرنتينا على ان يصار الى توزيعها مع وصول الدفعات كافة خلال الأسبوع، لكنه أشار الى ان كل الحلول الحالية تبقى موقتة فيما الحل المستدام مربوط بالاستقرار السياسي في البلد.