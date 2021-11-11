لبنان

"لبنان اصبح في المستوى الثالث"... وعراجي يحذر !

Lebanon 24
11-11-2021 | 01:52
A-
A+
Doc-P-884964-637722187572688212.jpeg
Doc-P-884964-637722187572688212.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع ارتفاع عداد إصابات كورونا في اليومين الماضيين، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي أن تفشي الوباء بلغ المستوى الثالث بعدما كان في المستوى الأوّل وهو أمر مقلق لكن لا يدعو للهلع حتى الآن، داعيا الناس الى الحصول على اللقاح خصوصا أن معظم أقسام كورونا أُقفل في المستشفيات بعد تراجع عدد الإصابات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المرهقة للقطاع الاستشفائي.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أعلن عراجي ان معظم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية باتت موجودة في مركز الكرنتينا على ان يصار الى توزيعها مع وصول الدفعات كافة خلال الأسبوع، لكنه أشار الى ان كل الحلول الحالية تبقى موقتة فيما الحل المستدام مربوط بالاستقرار السياسي في البلد.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:02 | 2021-11-11
05:00 | 2021-11-11
04:59 | 2021-11-11
04:56 | 2021-11-11
04:50 | 2021-11-11
04:43 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website