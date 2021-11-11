لبنان

عمليات سرقة دواليب السيارات مستمرة في الشمال (صور)

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:27
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تستمر عمليات سرقة الدواليب في الشمال اذ اقدم مجهولون على سرقة دواليب سيارة مرسيدس في منطقة زغرتا وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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