لبنان

السفارة السورية: تقبل التعازي بصباح فخري

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:34
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أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت في بيان "تقبل التعازي بالفنان الكبير ومجدد التراث الغنائي الأصيل الاستاذ صباح فخري، في مقر السفارة في بعبدا - اليرزة من الخامسة حتى السابعة من مساء يوم الاثنين 15 تشرين الثاني الحالي".
 
وختم: "الفنان صباح فخري هو احد اعلام الموسيقى الشرقية وبرحيله فقدت سورية وفقد الوطن العربي والتراث العالمي رائدا من رواد الفن الموسيقي والغنائي".
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