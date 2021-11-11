السفارة السورية: تقبل التعازي بصباح فخري

أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت في بيان "تقبل التعازي بالفنان الكبير ومجدد التراث الغنائي الأصيل الاستاذ صباح فخري، في مقر السفارة في بعبدا - اليرزة من الخامسة حتى السابعة من مساء يوم الاثنين 15 تشرين الثاني الحالي".وختم: "الفنان صباح فخري هو احد اعلام الموسيقى الشرقية وبرحيله فقدت سورية وفقد الوطن العربي والتراث العالمي رائدا من رواد الفن الموسيقي والغنائي".