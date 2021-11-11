لبنان

الجيش: هبة من سفارة فرنسا إلى فوج التدخل الخامس

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:48
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 أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أنه تسلم هبة من السفارة الفرنسية مخصصة لتطوير وتجهيز غرفة عمليات لفوج التدخل الخامس.
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الجيش

هبة

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