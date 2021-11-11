لبنان

اطباء مستشفى رفيق الحريري يعتصمون.. وهذا ما أعلنته الادارة

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:57
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نفّذ الأطبّاء والممرّضون والموظّفون في مستشفى رفيق الحريري الحكوميّ اعتصاماً، استنكاراً للوضع المعيشي وللمطالبة بحقوقهم.
وتزامناً مع الاعتصام، صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي:

"تتداول بعض الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي مقفل حاليا ولا يستقبل المرضى نتيجة اعتصام نفذه الأطباء والممرضون والموظفون في المستشفى استنكارا للوضع المعيشي وللمطالبة بحقوقهم.

تؤكد إدارة المستشفى أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأنه خلافا لما تمَّ تداوله يستمر في تأدية واجباته تجاه المواطنين".
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