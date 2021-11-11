تطمينات من وزير الطاقة.. وهذا ما قاله عن الكهرباء

طمأن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد لقائه الرئيس ميشال عون أن لا ازمة محروقات وهي متوفرة في السوق، مؤكداً العمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات.وقال فياض: لم اعد ب 12 ساعة انما بأكثر زيادة ممكنة لتغذية شبكة كهرباء لبنان ونحن نحاول وضع التعرفة الأقل والاكثر عدالة.