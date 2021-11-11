لبنان

معمرة لبنانية رحلت عن عمر 115 سنة! (صورة)

Lebanon 24
11-11-2021 | 03:19
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توفيت المعمرة وجيهة المحمود ١١٥ عاما من بلدة العيون العكارية، وعلى رغم من عمرها الا انها كانت تتمتع بذكاء وذاكرة قوية.
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لبنان

تعازي ووفيات

وجيهة المحمود

عكار

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