لبنان

مع ارتفاع أسعار المحروقات.. ما مصير ربطة الخبز؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2021 | 03:24
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قالت مصادر  معنية بقطاع الافران  ان سعر  ربطة الخبز لن يرتفع هذا الاسبوع، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، مرجحة العمل على تخفيض وزن الربطة بما يضمن استمرارية عمل المطاحن.  
وأشارت المصادر  ل "لبنان 24" الى ان اتصالاً سيجري اليوم بين المسؤولين ووزارة الاقتصاد، لاعادة النظر بجدول الاسعار وكلفة ربطة الخبز.
ولفتت المصادر الى ان المشكلة اليوم تكمن ليس فقط في ارتفاع أسعار المحروقات، بل في ارتفاع أسعار الطحين عالمياً، مؤكدة أنه وعلى الرغم من أن مصرف لبنان لا يزال يعمل على دعم الطحين، الا ان المشكلة تكمن في ارتفاع كلفة طحن القمح، ما يشكل خلافاً بين المطاحن والوزارة وهذا ما نسعى الى ايجاد حل له.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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