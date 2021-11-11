أبي المنى: لبنان يستحق أن ننقذه من الهلاك

غرد شيخ عقل طائفة الدروز الدكتور سامي ابي المنى عبر حسابه على "تويتر" : ‏"ما زلنا نصر على نهج الحوار والاعتدال رغم الاختلاف.لا أحد يمكنه أن يلغي أحدا، فلنجد سبيلا للتلاقي في مساحة الإيمان الواحد والوطنية المشتركة، ولنرتقِ بمواقفنا السياسية إلى مرتبة الوحدة في التنوع، ودائما بالكلمة الطيبة والمبادرات البناءة، فلبنان يستحق أن ننقذه من الهلاك".