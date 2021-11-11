"كابوس جديد"....بدي فوت ع المستشفى

"بدي فوت ع المستشفى!"، عبارة تنزل كالصاعقة على رأس اللبناني المثقل بالهموم اصلاً ، فبعد عجزه عن تأمين مستلزماته المعيشية في ظل تدني الاجور وارتفاع الاسعار، مؤخراً تحوّل موضوع الطبابة في لبنان"الى مادة للتندّر خصوصا بعد ان اعلن احد مدراء المستشفيات الخاصة أنه لم يعد بإمكان المواطن اللبناني العادي الدخول الى المستشفى وتحمل كلفة الطبابة، لافتا الى أن الفروقات التي يتكبدها المريض تمنعه من دخول المستشفى.وأشار الى أن نسبة الإشغال في المستشفيات هي 50 % عما كانت عليه من قبل، وهذا مؤشر خطير جدا.من جهة ثانية افادت المعلومات ان معظم أقسام كورونا أُقفل في المستشفيات بعد تراجع عدد الإصابات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المرهقة للقطاع الاستشفائي.