لبنان

أهالي موقوفي عين الرمانة عرب خلدة أمام المحكمة العسكرية

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:13
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ينفّذ أهالي عين الرمانة، وقفة في محيط المحكمة العسكريّة للمطالبة بمحاكمة عادلة للموقوفين.
 

كما تشهد الجهة المقابلة من المحكمة العسكرية، تجمعاً لأهالي موقوفي عرب خلدة.
كما ينفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في هذه الأثناء، وقفة احتجاجية أمام بيت المحامي.
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