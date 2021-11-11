لبنان

كلاس استقبل جلخ وبحثا في ملفات رياضية متعددة

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:15
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استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ، وكانت مناسبة للتشاور حول العديد من العناوين والملفات، وفي مقدمها "العلاقة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، وأهمية تفعيل آليات التعاون والشراكة في مجال إستنهاض الواقع الرياضي العام خصوصا في مجابهة التحديات القائمة حاليا".

وناقش كلاس وجلخ موضوع ورشة إعداد القوانين والمراسيم التي تقوم بها الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، وأهمية هذه الخطوة "التي تهدف الى التطوير والحداثة، ما يساهم في إحداث النقلة النوعية للرياضة اللبنانية".

كما تم تأكيد "أهمية الإستفادة من البروتوكولات الرياضية الموقعة بين لبنان وعدد من الدول العربية والأجنبية والعمل على عقد المزيد من هذه البروتوكولات نظرا للحاجة الملحة التي تفتقدها الإتحادات الرياضية اللبنانية".

وحرص الوزير كلاس على التنويه بأهمية الدور المنوط باللجنة الأولمبية، مبديا تقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، مؤكدا "وجوب اللقاءات الدورية لمتابعة كل الجوانب التي تحتاج المعالجة والدفع نحو الأمام".

وشكر جلخ للوزير كلاس ما عبر عنه من "حرص ومسؤولية حيال العلاقة مع اللجنة الأولمبية"، منوها بالبيان الصادر عنه حول مباراة لبنان وإيران ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وبالجهود التي قام بها لأجل المواكبة الجماهيرية والنقل التلفزيوني.
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