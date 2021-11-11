لبنان

صيدليّة تحتكر حليب الأطفال... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:23
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في إطار الجولات الرقابية لوزارة الاقتصاد، ضبط مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال كمية من علب حليب الأطفال مخبأة في مستودع إحدى الصيدليات وغير معروضة للبيع، فتمّ تسطير محضر ضبط احتكار بالصيدلية، وتم بيع علب الحليب بالسعر المدعوم.
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وزارة الاقتصاد

صيدلية

احتكار

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