لبنان

قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:30
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علمت mtv ان الخطوات التصعيدية التي تفرضها المملكة العربية السعودية، تزامناً مع الأزمة الحادة مع لبنان، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة المملكة في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط.
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