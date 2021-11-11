"ممانع من هنا وقرداحي من هناك"... شهيب: إلى متى؟

غرد النائب أكرم شهيب عبر حسابه على "تويتر": "كل يوم تأخير بالاستقالة او الإقالة والاعتذار، تزداد عذابات اللبنانيين المنكوبين بممانع من هنا وقرداحي من هناك وبعهد أصبح قويا على شعبه فقط.إلى متى؟".