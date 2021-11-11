لبنان

لقاء بين عون وصفير في قصر بعبدا

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:59
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير ومستشار الجمعية انطوان حبيب.
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عون

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