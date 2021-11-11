إرسال "ألفا" متوقف منذ أكثر من 20 يوماً في هذه البلدة

وجّه أهالي بلدتي الدورة وعكار العتيقة في عكار نداء إلى شركة "الفا" بضرورة إصلاح العطل القائم على محطة التغذية في بلدة الدورة عقب توقف الإرسال كليا.



وشرح أحد المواطنين في بلدة الدورة، "أننا نعاني من هذه المشكلة منذ أكثر من 20 يومياً، على الرغم من المناشدات التي لم تجدِ نفعاً".