القاصر سيمونا غادرت منزل ذويها منذ 3 أيام ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:- سيمونا جوني عيسى (من مواليد عام 2005، مكتومة القيد)التي غادرت بتاريخ 8-11-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة راس مسقا -الكورة، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ويعرفون مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.