لبنان

مصادرة مولّد كهربائي في عين الرمانة لعدم تركيبه العدادات

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:44
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صادرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة وبإشارة من مدعي عام جبل لبنان، مولّدا كهربائياً في عين الرمانة لعدم تركيبه العدادات.
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عين الرمانة

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