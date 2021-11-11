إنهيار جزء من سقف داخل حضانة في صور... وإصابة 4 أطفال (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع ادارة الكوارث في قضاء صور طفلين جريحين إلى مستشفى حيرام، أُصيبا جراء انهيار جزء من سقف داخل احدى الحضانات في جل البحر-صور.

فيما تولت جهات اخرى نقل طفلين جريحين اخرين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.