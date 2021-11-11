لبنان

إنهيار جزء من سقف داخل حضانة في صور... وإصابة 4 أطفال (صور)

Lebanon 24
11-11-2021 | 06:15
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نقل عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع ادارة الكوارث في قضاء صور طفلين جريحين إلى مستشفى حيرام، أُصيبا جراء انهيار جزء من سقف داخل احدى الحضانات في جل البحر-صور.
فيما تولت جهات اخرى نقل طفلين جريحين اخرين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
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صور

سقف

حضانة

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