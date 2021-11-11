القاضي عبود: ندعو لإقرار قانون استقلالية القضاء ومستلزماته معنوياً ومادياً

دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لاقرار قانون استقلالية القضاء ومستلزماته معنويا وماديا. وقال في كلمة القاها خلال احتفالية مئوية نقابة المحامين في طرابلس برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من طرابلس، إنّ "المطلوب من الجميع عدم استباحة القضاء وعدم اقحامه في التجاذبات والقضاء سيبقى عصيا على اي طائفية".وأكد الرئيس عبود أنّ اكثر من 10 قضاة صرفوا و 3 تم ملاحقتهم جزائياً.