لبنان

بو حبيب استقبل سفراء السويد وسويسرا والمانيا

Lebanon 24
11-11-2021 | 06:41
A-
A+
Doc-P-885063-637722349777123094.jpg
Doc-P-885063-637722349777123094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفيرتا السويد آن ديسمور وسويسرا الدكتورة ماريون ويشلت وسفير المانيا أندرياس كيندل  الذين طلبوا تأييد لبنان لمبادرة استوكهولم وإعلان برلين المتضمن وثيقة “stepping stones”، وورقتي العمل ذات الصلة، التي من المقرّر مناقشتهم خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في نيويورك في شهركانون الثاني من العام المقبل.
كما التقى الوزير بو حبيب  مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة  في لبنان ماتيو لوسيانو في زيارة تعارف و جرى عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة ومشاريع التعاون التقني بين المنظمة ووزارة الخارجية والوزارات الاخرى المعنية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-11
10:32 | 2021-11-11
13:19 | 2021-11-11
13:08 | 2021-11-11
13:06 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website