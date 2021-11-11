بو حبيب استقبل سفراء السويد وسويسرا والمانيا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفيرتا السويد آن ديسمور وسويسرا الدكتورة ماريون ويشلت وسفير المانيا أندرياس كيندل الذين طلبوا تأييد لبنان لمبادرة استوكهولم وإعلان برلين المتضمن وثيقة “stepping stones”، وورقتي العمل ذات الصلة، التي من المقرّر مناقشتهم خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في نيويورك في شهركانون الثاني من العام المقبل.

كما التقى الوزير بو حبيب مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو في زيارة تعارف و جرى عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة ومشاريع التعاون التقني بين المنظمة ووزارة الخارجية والوزارات الاخرى المعنية.