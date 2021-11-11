لبنان

مكتب وزير السياحة ردا على إحدى الصحف: نصار طلب إشراك وكالات السياحة والفنادق المرخصة كافة من دون استثناء

Lebanon 24
11-11-2021 | 06:58
A-
A+
Doc-P-885074-637722359496056469.png
Doc-P-885074-637722359496056469.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رد المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار، في بيان، على ما نشر في جريدة "الاخبار"، ضمن مقال بعنوان: "بجنونك بحبك" تثير "جنون" مكاتب السفر، موضحا "أن وزارة السياحة قد اتفقت مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط على تنسيق "الرزم السياحية الشتوية" التي أطلقتها منذ أسبوع من السراي الحكومي.

وأشار المكتب إلى أن الوزير نصار كان قد طلب من النقابة والنقيب جان عبود فتح المجال أمام الوكالات السياحية Tour Operators المرخصة والقانونية كافة، والتي تقوم بتنظيم رحلات سياحية، من دون استثناءات أو تمييز للمشاركة في الرزم، وكذلك للفنادق وبيوت الضيافة المرخصين في الوزارة الحق بالتسجيل والمشاركة فيها، علما أن هذه الوكالات هي المعنية بالإستفادة من الرزم وتسويقها، وليست مكاتب السفر والسياحة التي تقوم ببيع تذاكر السفر، حيث على من يريد الإستفادة من المواطنين اللبنانيين والأجانب شراء الرزمة كاملة وليس شراء تذكرة السفر.

وعليه، يكرر الوزير دعوته للنقابة وللنقيب عبود بإعطاء الموافقة لكل الوكالات والمؤسسات والفنادق المعنية التي ترغب بالمشاركة، ويستغرب ما ذكر عن عدم رده على عدد من الاتصالات المتكررة وهو المعروف عنه برده وتجاوبه مع كل الاتصالات التي ترده يوميا، اقتضى التوضيح".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-11
10:32 | 2021-11-11
13:19 | 2021-11-11
13:08 | 2021-11-11
13:06 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website