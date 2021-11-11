لبنان

موقف إسرائيلي لافت من اتفاق الغاز مع لبنان... هذا ما كشفه مصدر أمني

Lebanon 24
11-11-2021 | 07:04
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قال مصدر أمني إسرائيلي لـ"الحدث" "مستعدون لتقديم تنازلات في اتفاق الغاز مع لبنان، لكن لن نتنازل على حساب أمننا".
 
 
وأضاف المصدر: "لا نخشى من القوة العسكرية لـ"حزب الله"، وإذا قرر مهاجمتنا سيدفع ولبنان ثمنا باهظا".
 
 
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