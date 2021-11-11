موقف إسرائيلي لافت من اتفاق الغاز مع لبنان... هذا ما كشفه مصدر أمني

قال مصدر أمني إسرائيلي لـ"الحدث" "مستعدون لتقديم تنازلات في اتفاق الغاز مع لبنان، لكن لن نتنازل على حساب أمننا".

وأضاف المصدر: "لا نخشى من القوة العسكرية لـ"حزب الله"، وإذا قرر مهاجمتنا سيدفع ولبنان ثمنا باهظا".