لجنة أساتذة الدوام المسائي: لا دوام قبل التفاوض على مطالبنا وفي مقدمها القبض بالدولار

أصدرت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، بيانا توجهت في مستهله الى "الزملاء"، مؤكدة اننا "لم ننس ولن ننسى صرخات الحق التي هتفنا بها سويا في النضال التربوي"، معلنة انه "بعد غياب قصير، عدنا للمطالبة بحقوقنا التي لم نبتعد عنها أصلا، من خلف كواليس مليئة بالإتصالات والمراسلات والمتابعات الحثيثة التي كانت نهاياتها لا تشبه إلا وضع وطننا المكلوم".أضاف البيان: "منذ فصل الصيف ونحن على اتصال دائم مع الجهات الأممية من أجل حصر كل المفاوضات والدراسات معهم بعدما لمسنا السلبية التامة من الوزارة لكنهم وللأسف وبحكم الظروف التي يمر بها البلد أطالوا فرصتهم الصيفية خارج البلاد إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي حتم علينا فتح باب التواصل من جديد مع الوزارة".وأعلم البيان وزير التربية عباس الحلبي بـ"أن تكونوا على يقين أن أبواب المدارس في الدوام المسائي لن تفتح حتى نجلس ونتفاوض على كل مطالبنا بندا بندا وعلى رأسهِم القبض بالدولار فليس لدى الوزارة أي حجة طالما أن مستحقاتنا تصل مباشرة من الدول المانحة وبالدولار الأميركي وبالتالي فنحن لا نكلف خزينة الوزارة او الدولة دولارا واحدا"..