بري استقبل السفير المصري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي حيث جرى بحث لآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.



كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة خلال لقائه سماحة العلامة السيد علي فضل الله.