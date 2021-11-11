لبنان

خطار شارك في افتتاح معرض THE LIFE BOX AUCTION العائد ريعه للدفاع المدني

Lebanon 24
11-11-2021 | 07:38
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شارك المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في حفل افتتاح معرض The Life BOX AUCTION في الرابعة من بعد ظهر أمس الأربعاء، في غاليري تانيت - محلة مار مخايل - الأشرفية، والذي يعود ريعه للمديرية العامة للدفاع المدني من خلال تأمين بزات العمل المضادة للنار للعناصر وسواها من العتاد وتنظيم دورات تدريبية مشتركة مع الجيش لتعزيز قدرات العناصر عند التدخل اثر وقوع الحوادث". 
 
يستمر المعرض لأربعة أيام ويضم أعمالا فنية لأكثر من 30 مصمما وفنانا ونحاتا يعرضون أعمالهم في مزاد online مبتدعين أشكالا مبتكرة تحوي عتاد الإسعاف الأولي، هو من تنظيم جمعية ROADS FOR LIFE (صندوق طلال قاسم للعناية بذوي الإصابات البليغة)، والتي كانت قد قدمت قبل أيام هبة للدفاع المدني عبارة عن ثلاثة آلاف ليتر من السائل الرغوي المخصص لاخماد الحرائق خلال حفل اقيم في مقر العمليات المركزية للدفاع المدني في تحويطة فرن الشباك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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