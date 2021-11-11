لبنان

وزير المالية استقبل سفيري اسبانيا وتركيا

Lebanon 24
11-11-2021 | 07:55
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 استقبل وزير المالية يوسف الخليل السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيري  وعرض معه الأوضاع العامة والتعاون المشترك بين البلدين.
 
كما بحث الوزير الخليل مع السفير التركي لدى لبنان علي باريش اولوسوي العلاقات الثنائية في إطار الدعم التركي لعمل الحكومة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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يوسف الخليل

السفير الاسباني

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