وزير المالية استقبل سفيري اسبانيا وتركيا

استقبل وزير المالية يوسف الخليل السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيري وعرض معه الأوضاع العامة والتعاون المشترك بين البلدين.



كما بحث الوزير الخليل مع السفير التركي لدى لبنان علي باريش اولوسوي العلاقات الثنائية في إطار الدعم التركي لعمل الحكومة.