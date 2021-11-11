حريق في خراج بلدتي خريبة الجندي وكروم عرب العكاريتين

اندلع حريق في الاراضي العشبية في خراج بلدتي خريبة الجندي وكروم عرب، ما لبث ان تمدد بفعل الرياح القوية ليطال بساتين الزيتون والاشجار المثمرة وتسبب بخسائر كبيرة.

وتقوم عناصر الدفاع المدني من مركزي خريبة الجندي وحلبا الاقليمي بالتعاون مع الاهالي ، بالعمل على اطفاء النيران ومحاصرتها ومنعها من بلوغ المنازل القريبة.