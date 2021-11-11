لبنان

حريق في خراج بلدتي خريبة الجندي وكروم عرب العكاريتين

Lebanon 24
11-11-2021 | 08:10
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 اندلع حريق في الاراضي العشبية في خراج بلدتي خريبة الجندي وكروم عرب، ما لبث ان تمدد بفعل الرياح القوية ليطال بساتين الزيتون والاشجار المثمرة وتسبب بخسائر كبيرة.
وتقوم عناصر الدفاع المدني من مركزي خريبة الجندي وحلبا الاقليمي بالتعاون مع الاهالي ، بالعمل على اطفاء النيران ومحاصرتها ومنعها من بلوغ المنازل القريبة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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