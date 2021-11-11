لبنان

رعد زار منزل عائلة الشيخ راغب حرب: وفاء لمن بذل الدم من أجل أن تنتصر مسيرة المقاومة

Lebanon 24
11-11-2021 | 08:47
A-
A+
Doc-P-885112-637722424441368174.png
Doc-P-885112-637722424441368174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال زيارة قام بها الى منزل عائلة الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت بمناسبة يوم شهيد "حزب الله" أن "الشهيد الشيخ راغب حرب هو من أسس قواعد المسيرة الجهادية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ونحقق بها الإنجازات الكبرى التي تحدث التحولات على مستوى لبنان والمنطقة".

أضاف: " جئنا اليوم من أجل أن نتلمَّس البركة من والدة الشهيد الشيخ راغب حرب ومن أسرته وعائلته "، معقبا بأنه "إعتراف وإقرار بالجميل ووفاء لمن بذل الروح والدم من أجل أن تنتصر هذه المسيرة وأن تتثبت أركانها ليحدث التغيير المطلوب في لبنان وفي منطقتنا لتحقيق الخير والعدالة وإقامة الحق ".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-11
10:32 | 2021-11-11
13:19 | 2021-11-11
13:08 | 2021-11-11
13:06 | 2021-11-11
13:05 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website