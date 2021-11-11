لبنان

وزير الزراعة من الناقورة: نأمل من اليونيفيل دورا أكبر للمحافظة على سيادة لبنان

Lebanon 24
11-11-2021 | 09:35
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زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن مقر اليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله القائد العام لليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول.
 
وشكر الحاج حسن اليونيفيل على ما تقدمه من مساعدات للبنانيين بشكل عام وللمزارعين بشكل خاص، وقال: "نأمل في الأيام المقبلة من اليونيفيل دورا أكبر للمحافظة على سيادة لبنان الذي يتمسك باستعادة أرضه كاملة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من الأراضي المحتلة".
 
أضاف: "نطمح أيضا لدور فاعل تلعبه الأمم المتحدة لمساعدتنا على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، أكانت بحرا او برا او جوا".
 
وتابع: "زيارتي هذه لشكر اليونيفيل على ما تقدمه لسكان جنوب لبنان، ولتطوير العمل بين وزارة الزراعة والقوات الدولية والامم المتحدة عبر اليونيفيل بما ينعكس إيجابا على المنطقة وتعزيز صمود المواطنين في أرضهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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