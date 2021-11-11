بو حبيب يفتتح ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات الدبلوماسيين

افتتح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في مقر الاسكوا في بيروت بالتعاون مع مدير التدريب الدبلوماسي ربيع حداد في معهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث، ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات الدبلوماسيين في عدة مجالات من ضمن سلسلة محاضرات لتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية والتفاعل الحديث مع المؤسسات المالية والتنموية الاقليمية. حاضر في الندوة الاولى لحود لحود الخبير الدولي ومدير التشريفات في رئاسة مجلس الوزراء.