لبنان

إطلاق نار كثيف وإصابة إمرأة في وادي خالد برصاصة... ماذا يحصل عند الجانب السوري؟

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:01
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إصابة إمرأة برصاصة طائشة في منطقة وادي خالد الحدودية، مصدرها الجانب السوري.
 
ويسمع في هذه الاثناء إطلاق نار كثيف في بلدة العويشات السورية. وبحسب المعلومات فإن سبب اطلاق النار خروج سجين في هذه البلدة من السجون السورية.
 
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إطلاق نار

وادي خالد

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