لبنان

إنتخاب لويس لحود رئيسا لمجلس إدارة المركز الإقليمي الزراعي في دول الشرق الادنى

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:05
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عقد مجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في دول الشرق الادنى اجتماعه العادي السابع عشر في عمان الاردن ، وبحث خلاله تعزيز التعاون المشترك والتبادل الزراعي بين دول الشرق الادنى الاعضاء وتم خلاله انتخاب مدير عام وزارة الزراعة  لويس لحود رئيسا لمجلس إدارة المركز. وبعد الانتخاب جرى التسلم والتسليم بين لحود ورئيس مجلس الإدارة السابق امين عام وزارة الزراعة الاردنية الدكتور محمد الحياري وشكر لحود الدول الاعضاء على انتخابه وعلى ثقتهم وحيا لحود الرئيس السابق على جهوده المميزة خلال توليه رئاسة مجلس الإدارة. واكد لحود انه سيسعى خلال توليه رئاسة مجلس الإدارة تفعيل البرامج والمشاريع الزراعية وخاصة المتعلقة بالامن الغذائي والتنمية الريفية والاصلاح الزراعي وتعزيز التبادل الزراعي بين الدول الاعضاء والاهتمام بصغار المزارعين وزيادة المراعي والمساحات الحرجية.
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