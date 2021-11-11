قائد الجيش استقبل سفيري سويسرا وكوريا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة السويسرية في لبنان ماريون كروبسكي يرافقها الملحق العسكري المقدم نيكولا وينتيريغ.



كما استقبل السفيرالكوري في لبنان السيد Young-Dae KWON برفقة كل من: قائد الوحدة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل العقيد Dangsoo MOON والملحق العسكري المقدم Hyakeun JEE، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين والجيش اللبناني.