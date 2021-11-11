لبنان

قائد الجيش استقبل سفيري سويسرا وكوريا

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:23
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة السويسرية في لبنان ماريون كروبسكي يرافقها الملحق العسكري المقدم نيكولا وينتيريغ.
 
كما استقبل السفيرالكوري في لبنان السيد Young-Dae KWON برفقة كل من: قائد الوحدة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل العقيد Dangsoo MOON والملحق العسكري المقدم Hyakeun JEE، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين والجيش اللبناني.
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