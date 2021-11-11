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لبنان
كورونا لبنان بالارقام... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)
Lebanon 24
11-11-2021
|
10:32
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 914 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 649696.
كذلك، سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8566.
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