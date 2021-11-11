كورونا لبنان بالارقام... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 914 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 649696.

كذلك، سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8566.