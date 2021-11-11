لبنان

مولوي بحث مع بو حبيب في التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات النيابية

Lebanon 24
11-11-2021 | 10:46
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب وجرى البحث في التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات النيابية. 

وأكد الوزير مولوي التزام الحكومة ببيانها الوزاري إجراء الانتخابات، لافتا الى انه تم الاتفاق خلال اللقاء على خطة العمل وضرورة استمرارها لإنجاز التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين في مواعيدها القانونية. 

كما نوّه الوزير مولوي باستعداد وزارة الخارجية والمغتربين للقيام باللازم ومواصلة الخطوات التي تقوم بها مع البعثات في الخارج، كذلك بالتعاون المستمر بين الوزارتين لإنجاز الإستحقاق.
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