الانتخابات النيابية بين وزيري الداخلية والخارجية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب، وتم البحث في التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات النيابية.وأكد مولوي "التزام الحكومة بيانها الوزاري إجراء الانتخابات"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على خطة العمل وضرورة استمرارها لإنجاز التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين في مواعيدها القانونية".كما نوه ب"استعداد وزارة الخارجية والمغتربين القيام باللازم ومواصلة الخطوات التي تقوم بها مع البعثات في الخارج، كذلك بالتعاون المستمر بين الوزارتين لإنجاز الاستحقاق".