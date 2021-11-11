أبي رميا تفقد غرفة التقوية في مشحلان واتصل بكريدية ونصر: لتحقيق سريع وإصلاح الأعطال

تفقد النائب سيمون أبي رميا يرافقه مسؤولون من أوجيرو غرفة التقوية التابعة لسنترال بنتاعل التي تعرضت للسرقة في بلدة مشحلان.وأجرى ابي رميا اتصالا بآمر فصيلة جبيل الرائد نقولا نصر مطالبا ب"تحقيق سريع لمعرفة تفاصيل الحادثة ومحاسبة الفاعلين".كما واتصل ابي رميا برئيس مجلس ادارة أوجيرو عماد كريدية من أجل إصلاح الاعطال سريعا وتأمين المستلزمات المسروقة لاعادة تشغيل الخطوط للمشتركين.